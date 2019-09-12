МЧС предупредило о завтрашних ливнях и порывах ветра в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:27 2019-09-12T20:27:37+03:00

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Недолго радовались теплой и по-настоящему летней погоде жители Петербурга и Ленобласти. Уже с 13 сентября в регион придет осень. МЧС отдельно концентрирует внимание людей на тревожный прогноз погоды в пятницу.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливневые, а также порывы ветра до 15 м/с, - предупреждает на официальном сайте пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

В случае выпадения обильных осадков спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, а если непогода застала вас на улице, то следует укрыться в зданиях выше уровня подтопления. При сильном ветре лучше избегать деревьев, объектов повышенного риска вроде опоры ЛЭП и рекламных щитов, а также необходимо закрыть все окна в квартире.

Добавим, что в последние три дня недели температура воздуха будет в среднем держаться днем от 12 до 15, а по ночам от 7 до 13 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU