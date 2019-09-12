Быстро привиться от гриппа теперь можно во всех районах Петербурга

СЕГОДНЯ 20:59 2019-09-12T20:59:18+03:00

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Мобильные пункты вакцинации начали работать во всех районах Санкт-Петербурга. За бесплатной прививкой от гриппа теперь можно ходить не в отдельную больницу, а подойти к врачам у станций метро и в торговых центрах. С собой нужно иметь только паспорт и полис ОМС.

- Процесс процедуры такой: врач-терапевт сначала проверит наличие противопоказаний для вакцинации, в частности, измерит давление и температуру. Если у человека обнаружат острое инфекционное заболевание или обострение хронического, то прививку делать не будут. После успешной процедуры вакцинации выдается справка о ней на руки, - сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Врачи предупреждают: с прививкой лучше не тянуть. Именно сейчас самое благоприятное время для того, чтобы защитить себя от гриппа. Добавим, что график работы прививочных пунктов есть на официальном сайте комитета по здравоохранению города.

ИСТОЧНИК KP.RU