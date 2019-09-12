2019-09-12T21:25:17+03:00
Общество

115 тысяч человек приняли участие в крестном ходе на Невском

Администрация города подводит итоги шествия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: gov.spb.ruФото: gov.spb.ru
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12 сентября в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные дню перенесения мощей святого князя Александра Невского. Верующие по традиции прошлись по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора до Александро-Невской лавры. В крестном ходе приняли участие священнослужители митрополии, представители приходов и общественных организаций нашего и других регионов, учащиеся духовных школ, а также простые горожане. В общей сложности это 115 тысяч человек.

- Возглавили шествие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, вице-губернатор Владимир Кириллов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, передает пресс-служба администрации Петербурга.

Добавим, что перекрытые дороги ожидаемо парализовали центр города, о чем «КП-Петербург» сообщал днем. Где-то автомобильные пробки достигали длиной 5 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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