Зверей Ленинградского зоопарка можно будет покормить
Ленинградский зоопарк традиционно объявил старт очень трогательной социальной акции «Дары осени». Во время нее можно приносить различную еду всем понравившимся зверятам. Животные ждут от посетителей свежие и сушеные ветви малины или дуба с листьями, клюкву, облепиху, зеленый мох, еловые шишки с семенами, красную и черноплодную рябину или бруснику, а также более привычные для человека продукты вроде съедобных грибов, моркови, тыквы, кабачка и картофеля.
- Что-либо из этого списка можно оставить на административном входе зоопарка в любое время (круглосуточно) без какого-либо предварительного согласования. Ждем ваших вкусных подарков и заранее благодарим! - сообщает официальная группа Ленинградского зоопарка.
Добавим, что посетителей настоятельно просят не передавать гнилые яблоки и другие продукты питания, поскольку здоровье животных превыше всего.
ИСТОЧНИК KP.RU