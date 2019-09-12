2019-09-12T22:03:40+03:00
Общество

Зверей Ленинградского зоопарка можно будет покормить

Социальная акция «Дары осени» поможет животным запастись вкусной и полезной едой на начало нового сезона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Звери ждут от своих посетителей много полезных вкусностей.Звери ждут от своих посетителей много полезных вкусностей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ленинградский зоопарк традиционно объявил старт очень трогательной социальной акции «Дары осени». Во время нее можно приносить различную еду всем понравившимся зверятам. Животные ждут от посетителей свежие и сушеные ветви малины или дуба с листьями, клюкву, облепиху, зеленый мох, еловые шишки с семенами, красную и черноплодную рябину или бруснику, а также более привычные для человека продукты вроде съедобных грибов, моркови, тыквы, кабачка и картофеля.

- Что-либо из этого списка можно оставить на административном входе зоопарка в любое время (круглосуточно) без какого-либо предварительного согласования. Ждем ваших вкусных подарков и заранее благодарим! - сообщает официальная группа Ленинградского зоопарка.

Добавим, что посетителей настоятельно просят не передавать гнилые яблоки и другие продукты питания, поскольку здоровье животных превыше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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