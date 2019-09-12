Таинственная женская голова запутает петербуржцев возле Эрмитажа

СЕГОДНЯ 22:38 2019-09-12T22:38:44+03:00

Необычный арт-объект будет стоять с октября возле Зимнего дворца в рамках проекта «Скульптура в Большом дворе»

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В начале октября сотрудники Эрмитажа установят во дворе Зимнего дворца таинственную скульптуру-иллюзию. Женская голова «Карлота» - работа испанского творца Жауме Пленсы. Художник стал знаменитым во всем мире благодаря своим масштабным и запоминающимся скульптурам-инсталляциям. Он блистательно умеет играть восприятием зрителя. Для того чтобы не запутаться, петербуржцам придется всерьез использовать свое творческое мышление.

- Пленса сконструировал скульптурную голову таким образом, что издалека ее пропорции кажутся правильными, а сама она объемной. Однако чем ближе подходит зритель, тем очевиднее становится оптический эффект от вытянутого искажения, - делится разгадкой проектирования арт-объекта официальный паблик Эрмитажа Вконтакте.

Стоит добавить, что наш музей восьмиметровая «Карлота» посетит в рамках ежегодного проекта «Скульптура во дворе».

ИСТОЧНИК KP.RU