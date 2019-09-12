Новый фестиваль света в Петербурге пройдет 2-3 ноября на Дворцовой площади

СЕГОДНЯ 23:19 2019-09-12T23:19:26+03:00

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Фестиваль «Чудо света» по-настоящему восхитил петербуржцев минувшей весной. Тысячи фотографий с объемными картинами на фасаде здания ТЮЗа, а также с завороженными открытыми ртами зрителей до сих пор можно наблюдать в соцсетях. По подсчетам организаторов, прошлое грандиозное шоу посмотрело около 120 тысяч человек. Горожане все лето ждали возвращение праздника, и вот, наконец, появилась дата нового фестиваля - 2 и 3 ноября этого года с 19:00 до 22:00.

- Совсем скоро жители и гости Санкт-Петербурга переживут захватывающее путешествие, полное мистики, магии и волшебства. Не хотим пока раскрывать все карты, но гарантируем: будет полный восторг! – интригуют организаторы фестиваля в официальном сообществе Вконтакте.

Добавим, что зрители увидят масштабное 3D-мэппинг-шоу с использованием лазерных и световых технологий. Мероприятие состоится на Дворцовой площади, а вход на него будет традиционно свободным.

ИСТОЧНИК KP.RU