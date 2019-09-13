Друзья умершего в ДТП микроавтобусов бьют тревогу: Жена и 3 малыша остались без единственного кормильца

СЕГОДНЯ 00:13 2019-09-13T00:13:34+03:00

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9 сентября «КП-Петербург» сообщал о страшном ДТП под Лугой. В аварии трех микроавтобусов погибли два человека. На следующий день полиция возбудило уголовное дело за нарушение ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Сообщалось, что скончались 40-летний водитель Ford Tourneo и его 64-летняя пассажирка. Но только сейчас благодаря соцсетям стали известны личности погибших и их трагическая история.

- Я потерял друга, человека с большой буквы. КВНщик, импровизатор, отец, сын, друг, брат… Горе пришло в чудесную семью. Макс погиб вместе со своей мамой, у него остались жена и трое детей. Старший сын – инвалид. Нужна финансовая помощь! – сообщает один из близких умершего на своей странице в соцсетях.

Известно, что микроавтобус погибшего папы был специально оборудован под транспортировку сына-инвалида. Сейчас машина не подлежит восстановлению, и ребенок остался без соответствующего транспорта. Но это полбеды, ведь семье теперь нужны средства на еду и одежду. Родные умершего забили тревогу в соцсетях, и это уже дает результат.

- Я просто в шоке от того количества человек, которые мне пишут и помогают. У меня вообще не укладывается это в голове, я читаю каждое сообщение, каждый пост… Я уверена, что у каждого из нас сердце очень огромное, спасибо вам! – говорит растроганная жена погибшего в «историях» своего Instagram.

Добавим, что в пятницу состоятся поминки. Семья просит близких людей не выражать свою скорбь черным цветом в одежде, а просто душевно проститься с хорошими людьми, несмотря на все горе.

ИСТОЧНИК KP.RU