2019-09-13T00:45:16+03:00
Происшествия

Мотоциклист отделался царапиной после разборок на дороге с «Мерседесом»

Мотоциклист попал в аварию с Mercedes во Всеволожском районе Петербурга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Слон и моська не поделили дорогу.Слон и моська не поделили дорогу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Не с тем решил бодаться мотоциклист в поселке Свердловой Всеволожского района. Вернуться домой вечером 12 сентября после тяжелого рабочего дня он решил с огоньком: столкнувшись с неуступчивым «Мерседесом». Понятно, что в борьбе слона и моськи победил первый.

- Мотоциклист и Mercedes не поделили дорогу. При этом, в результате столкновения мотоциклист заработал только легкий вред здоровью. УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что парень отделался лишь одной царапиной на плече, - передают информацию об аварии «Невские новости».

Остается только завидовать удаче мотоциклиста, избежавшего серьезных травм. Состояние его железного коня, как и «Мерседеса» обидчика неизвестно. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится первичная проверка. В ходе нее сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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