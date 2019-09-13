2019-09-13T01:07:43+03:00
Общество

В Невском районе заговорили светофоры

Шесть светофоров подключили к устройству звукового голосового сопровождения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Такие светофоры обеспечивают безопасность маломобильным группам населения.Такие светофоры обеспечивают безопасность маломобильным группам населения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Устройства голосового сопровождения появились у шести светофоров в Невском районе. Они располагаются на пересечении улицы Коллонтай с Товарищеским проспектом, проспектом Пятилеток с улицами Джона Рида, а также Бабушкина и Дудко. Кроме того, старые светофоры обновили и “озвучили” на перекрестках улицы Бабушкина с улицей Ткачей, улицы Седова с улицей Ольги Берггольц, а также у дома № 120 по проспекту Обуховской Обороны.

- Устройство звукового голосового сопровождения очень грамотно и удобно дублирует сигналы пешеходного светофора речевыми сообщениями, обеспечивая слабовидящим пешеходам и представителям других маломобильных групп населения безопасность перехода проезжей части, - пояснили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Добавим, что всего в текущем году на световых объектах города установят 928 устройств голосовой сигнализации. Повезет 115-ти адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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