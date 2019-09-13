Велосипедисты серьезно потеснят автолюбителей в Купчино

СЕГОДНЯ 02:24 2019-09-13T02:24:57+03:00

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Администрация Фрунзенского района решила на время потеснить с дорог автолюбителей и организовать спортивно-массовый отдых под названием «Велокупчино - 2019». На час владельцы велосипедов, самокатов и роликов смогут почувствовать себя вольными птицами, свободно проехав по некоторым центральным улицам.

- В субботу 14 сентября будет прекращено движение транспортных средств с 15:00 до 15:40 на отдельных участках автомобильных дорог в соответствии со схемой организации дорожного движения. Пражскую улицу перекроют от дома №39 до улицы Турку, улицу Турку от дома №31 до бокового проезда вдоль Бухарестской улицы, а боковой проезд вдоль Бухарестской улицы от дома №8/1 до дома №13/1 по улице Турку, - сообщает сайт администрации Правительства.

Добавим, что не запутаться в перекрытых дорогах в Купчино можно благодаря удобной схеме, расположенной на сайте «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. А всех велосипедистов администрация района предупреждает о регистрации на парковке ТРК «Южный полюс» в 14:00, с собой – хорошее настроение!

ИСТОЧНИК KP.RU