2019-09-13T09:15:28+03:00
Происшествия

10-летний мальчик серьезно пострадал в лобовом ДТП под Петербургом из-за резко затормозившего грузовика

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, двое пенсионеров попали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за резкого торможения грузовика на трассе под Петербургом две "легковушки" совершили лобовое столкновениеИз-за резкого торможения грузовика на трассе под Петербургом две "легковушки" совершили лобовое столкновениеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Накануне вечером, 12 сентября, за десять минут до полуночи на трассе «Р-23» под Петербургом произошло лобовое ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок, а также два пенсионера. Автомобили ехали на скорости по шоссе, когда неожиданно и очень резко затормозил грузовик из-за которого, следующий за ним водитель «легковушки» был вынужден выкручивать руль, чтобы избежать столкновения. Однако авария все же произошла, но уже со встречным автомобилем.

- В 23:50, 12 сентября, на 115 километре автодороги «Р-23» автомобиль марки Opel Astra, который ехал из Санкт-Петербурга в сторону Пскова, выехал на полосу встречного движения, уходя от столкновения из-за резкого торможения впереди едущего грузовика. На «встречке» он врезался в SsangYong, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Благо столкновение оказалось не смертельным. Водитель SsangYong, 43-летний мужчина, насколько известно, не пострадал. А вот его маленького пассажира, 10-летнего мальчика, который находился в салоне без специального детского кресла, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель и пассажир Opel, 69-летний мужчина и 64-летняя женщина в результате ДТП тоже пострадали. Их стояние оценивается, как средней тяжести.

На данный момент по факту аварии проводится проверка и выясняются причины резкого торможения грузовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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