2019-09-13T08:56:20+03:00
Дом. Семья

«Начался набор в Хогвартс»: Сова примостилась у дворца на севере Петербурга

Горожане гадают, кому из юных петербуржцев пришло заветное письмо [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге заметили сову, которая примостилась возле дворцаВ Петербурге заметили сову, которая примостилась возле дворцаФото: принтскрин видео.
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У юных петербуржцев появился шанс отправиться в школу волшебства и чародейства Хогвартс, шутят пользователи соцсетей. Магического «почтальона», большую ушастую сову, заметили на севере города на Неве, в Приморском районе, накануне вечером, 12 сентября. Заветного письма в клюве у нее уже не было. Возможно, она уже осчастливила какого-то ребенка.

- Никто сову не терял? У желтого дворца на Мебельной улице, - спросил петербуржец в соцсети, опубликовавший видео с птицей.

- У Гарри Поттера спросите, - в шутку отвечают ему участники обсуждения.

На кадрах видно, как пернатая примостилась на столбик ограды вокруг здания и вертит головой. Мгновение спустя, сова расправила широкие крылья и улетела в ночную мглу.

Горожане отмечают, что совы для Петербурга не редкость. Их часто встречают круглый год, особенно в спальных районах, где рядом есть лесные массивы. В том же самом Приморском районе находится Юнтоловский заповедник, где как раз обитают пернатые. Однако встреча с совой у многих вызывает большое любопытство и восторг.

- Совы не те, кем кажутся, - напомнил один из петербуржцев, процитировав знаменитый сюрреалистический сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча.

Сова примостилась у дворца на севере Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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