Жители дома в Парнасе жалуются на разбитые лестницы и ужасный ремонт парадных
Купив квартиру в новом доме, жители Парнаса в Петербурге с ужасом и злостью смотрят на, так называемый, ремонт лестниц, ведущих к парадным входам. Накануне вечером, 12 сентября, негодование жильца дошло до того, что он написал открытую жалобу в соцсети, приправив ее иронией и сарказмом. Ведь ступеньки, по которым ежедневно ходят люди, буквально разваливаются на глазах.
- Хочу поблагодарить нашу управляющую компанию ЭГС-СПб за качественно выполненный текущий ремонт. У специалистов «золотые руки». Ремонт общедомового имущества просто песня, - колко отметил петербуржец в соцсети.
Местные жители не довольны качеством ремонтаФото: СОЦСЕТИ
К жалобе недовольный жилец приложил фотографии. На снимках показаны лестницы, ведущие к парадным. У одной частично отвалились и раскрошились ступеньки, у другой кривая опалубка.
- За деньги, что тут стоят квартиры, а это минимум 4 миллиона рублей, не хочется видеть ремонт в виде замазывания ЦПС за 200 рублей вместо плитки. И платить за капитальный ремонт ежемесячно, такое себе, - выразили солидарность горожане.
Местные жители надеются, что этот ремонт с «использованием самых передовых технологий» все же будет исправлен.
ИСТОЧНИК KP.RU