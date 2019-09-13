Жители дома в Парнасе жалуются на разбитые лестницы и ужасный ремонт парадных

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-13T09:41:23+03:00

Петербуржцы жалуются на ремонт общедомового имущества в новых домах на Парнасе Фото: СОЦСЕТИ

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Купив квартиру в новом доме, жители Парнаса в Петербурге с ужасом и злостью смотрят на, так называемый, ремонт лестниц, ведущих к парадным входам. Накануне вечером, 12 сентября, негодование жильца дошло до того, что он написал открытую жалобу в соцсети, приправив ее иронией и сарказмом. Ведь ступеньки, по которым ежедневно ходят люди, буквально разваливаются на глазах.

- Хочу поблагодарить нашу управляющую компанию ЭГС-СПб за качественно выполненный текущий ремонт. У специалистов «золотые руки». Ремонт общедомового имущества просто песня, - колко отметил петербуржец в соцсети.

Местные жители не довольны качеством ремонтаФото: СОЦСЕТИ

К жалобе недовольный жилец приложил фотографии. На снимках показаны лестницы, ведущие к парадным. У одной частично отвалились и раскрошились ступеньки, у другой кривая опалубка.

- За деньги, что тут стоят квартиры, а это минимум 4 миллиона рублей, не хочется видеть ремонт в виде замазывания ЦПС за 200 рублей вместо плитки. И платить за капитальный ремонт ежемесячно, такое себе, - выразили солидарность горожане.

Местные жители надеются, что этот ремонт с «использованием самых передовых технологий» все же будет исправлен.

ИСТОЧНИК KP.RU