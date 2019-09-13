Вандалы вырвали и растоптали сердце у арт-объекта в Мурино

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-13T09:50:35+03:00

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В Мурино, во Всеволожском районе Ленобласти, 12 сентября, неизвестные разгромили инсталляцию – одну из любимых достопримечательностей жителей этого города, у которого они частенько фотографировались и делали селфи. Вандалы не пощадили арт-объект «Я люблю Мурино» и «вырвали» у него сердце. Сотрудники местной управляющей компании написали заявление в полицию, чтобы хулиганам не сошел с рук их скверный поступок.

- По данному факту специалистами МАУ «МУК» подготовлено и направлено заявление в правоохранительные органы. Если вы стали свидетелем данного акта вандализма, просим направить всю имеющуюся у Вас информацию через сообщения в нашей официальной группе в социальных сетях или на электронную почту maumuk@mail.ru, - сообщает МАУ «Муниципальная управляющая компания» Мурино.

Несчастное сердце Мурино растоптали и разломалиФото: СОЦСЕТИ

Какие цели преследовали вандалы, и чем им помешал арт-объект, неизвестно. Видимо, хулиганам не по душе жить в Мурино, и своими действиями они решили проявить нелюбовь к нему.

Таким образом, арт-объект «Я люблю Мурино» простоял целым и невредимым год. Его установили в 2018 году в преддверии 269 годовщины образования города.

ИСТОЧНИК KP.RU