Водитель покрыл матом школьницу, которую сбил в Петербурге, и скрылся

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-13T10:43:03+03:00

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Вчера утром, 12 сентября, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева в Санкт – Петербурге неизвестный водитель сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Вместо того, чтобы помочь школьнице и вызвать скорую помощь, мужчина вышел из машины и покрыл девятиклассницу матом. Он не стал церемониться с ней и, сев обратно за руль, скрылся. Отец пострадавшей написал в различные группы в соцсетях, попросив пользователей помочь найти нарушителя.

- Водитель вышел на несколько секунд, обругал ее не цензурной бранью, сел и быстро уехал. Государственный номер автомобиля она не запомнила и марку автомобиля тоже (только белый цвет автомобиля). Ищу свидетелей или записи с видеорегистратора. Происшествие было примерно 8:50-9:04 утра. Просьба помочь в установление личности водителя белого авто, - написал Виктор Викторов.

После ДТП девочка с травмированным коленом самостоятельно добралась до школы. Там она попросила свою классную руководительницу вызвать медиков, поскольку в учебном заведении травмпункт на тот момент был закрыт. Ее госпитализировали в детскую городскую больницу на Авангардной, где наложили четыре шва.

ИСТОЧНИК KP.RU