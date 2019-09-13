2019-09-13T11:36:25+03:00
Общество

Легендарный «синий троллейбус» представят на фестивале в Кронштадте

«Рогатый транспорт» стал знаменит благодаря песне Булата Окуджавы
Ксения АЛЕШИНА
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«Синий троллейбус» МТБ-82 примет участие в «ФОРТуне» в Кронштадте / Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»«Синий троллейбус» МТБ-82 примет участие в «ФОРТуне» в Кронштадте / Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»
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В Кронштадте с 14 по 15 сентября пройдет 7-ой международный фестиваль ретротехники «ФОРТуна», где главным гвоздем программы станет легендарный старинный троллейбус МТБ-82 выпуска 1947 года, ставший знаменитым благодаря песни Булата Окуджавы. Мероприятие приурочено к 45-летию с момента того, как этот троллейбус перестал принимать пассажиров в Ленинграде.

Доставят рогатого брата автобуса из коллекции музея Горэлектротранса. Кроме того, гости мероприятия увидят уникальную выставку, посвященную МТБ-82, на которой представят раму от этого троллейбуса.

- Мы решили привезти на фестиваль раму, чтобы не только показать посетителям, что лежит в основе конструкции троллейбуса этой модели, но и как изначально выглядит то, из чего, по сути, мы возвращаем машину к жизни в процессе реставрации, - сказал реставратор Музея городского электрического транспорта Алексей Гонтарев.

Организаторы также обещают устроить в рамках фестиваля выставку плакатов, которая расскажет о малоизвестных фактах эксплуатации троллейбусов МТБ-82 в Ленинграде.

Гостям мероприятия покажут свыше 12 вариантов окраски троллейбуса этой модели, некоторые из которых очень удивят посетителей. Помимо этого им представят экспозицию с различными вариантами эмблем, размещаемых на лобовой части троллейбусов МТБ, и стенд с троллейкарами, изготовленных на базе синего троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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