2019-09-13T11:50:50+03:00
Общество

Вход на станцию «Площадь Восстания» ограничат на два месяца

В вестибюле, выходящем на Московский вокзал, отремонтируют эскалатор
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Вход на станцию метро "Площадь Восстания" ограничат на два месяца в связи с капитальным ремонтом эскалатораВход на станцию метро "Площадь Восстания" ограничат на два месяца в связи с капитальным ремонтом эскалатораФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Вход на станцию метрополитена «Площадь Восстания», который находится со стороны Московского вокзала в Санкт-Петербурге, ограничат на два месяца. В течение этого времени в вестибюле будет проходить капитальный ремонт эскалатора. Изменения в режиме работы станции вступят в силу в понедельник, 16 сентября.

- Вход на станцию со стороны Московского вокзала будет ограничен по рабочим дням с 16 сентября по 27 ноября 2019 года с 18:00 до 18:45, - сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Также в течение двух дней 12 и 13 октября вход в вестибюль станции «Площадь Восстания» будет полностью закрыт. Однако это не беда, так как в штатном режиме будет работать первый вестибюль, который находится со стороны Невского проспекта.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компания Л1 вывела на рынок МФК в рамках ЖК «Граф Орлов»
Хулиган, расстреливающий из окна коммуналки припаркованные машины, отделался условкой
Пять машин столкнулись на проспекте Энтузиастов, есть пострадавшие
Членов этнической группировки, занимавшихся мошенничеством с квартирами, задержали в Петербурге
«Мерседес» не успел проскочить перекресток и забрался на капот «Форду» в Невском районе Петербурга
Отчим жестоко убил пасынка в Петербурге и закопал его тело в чехле от байдарки
В Кудрово вернули таинственно исчезнувшую с перекрестка «вафельницу»
Насильнику школьницы из Ленобласти дали 12 лет «строгача»
Легендарный «синий троллейбус» представят на фестивале в Кронштадте
Ночью в пятницу 13-го ГИБДД устроит «охоту» на пьяных водителей в Петербурге
Водитель покрыл матом школьницу, которую сбил в Петербурге, и скрылся
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за дождя
Вандалы вырвали и растоптали сердце у арт-объекта в Мурино
Жители дома в Парнасе жалуются на разбитые лестницы и ужасный ремонт парадных
«Начался набор в Хогвартс»: Сова примостилась у дворца на севере Петербурга
10-летний мальчик серьезно пострадал в лобовом ДТП под Петербургом из-за резко затормозившего грузовика
Велосипедисты серьезно потеснят автолюбителей в Купчино
Жителей Петербурга просят прийти на обсуждение транспортной реформы
В Невском районе заговорили светофоры
Мотоциклист отделался царапиной после разборок на дороге с «Мерседесом»