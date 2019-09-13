Вход на станцию «Площадь Восстания» ограничат на два месяца
Вход на станцию метрополитена «Площадь Восстания», который находится со стороны Московского вокзала в Санкт-Петербурге, ограничат на два месяца. В течение этого времени в вестибюле будет проходить капитальный ремонт эскалатора. Изменения в режиме работы станции вступят в силу в понедельник, 16 сентября.
- Вход на станцию со стороны Московского вокзала будет ограничен по рабочим дням с 16 сентября по 27 ноября 2019 года с 18:00 до 18:45, - сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.
Также в течение двух дней 12 и 13 октября вход в вестибюль станции «Площадь Восстания» будет полностью закрыт. Однако это не беда, так как в штатном режиме будет работать первый вестибюль, который находится со стороны Невского проспекта.
Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU