Вход на станцию «Площадь Восстания» ограничат на два месяца

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-13T11:50:50+03:00

Вход на станцию метро "Площадь Восстания" ограничат на два месяца в связи с капитальным ремонтом эскалатора Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Вход на станцию метрополитена «Площадь Восстания», который находится со стороны Московского вокзала в Санкт-Петербурге, ограничат на два месяца. В течение этого времени в вестибюле будет проходить капитальный ремонт эскалатора. Изменения в режиме работы станции вступят в силу в понедельник, 16 сентября.

- Вход на станцию со стороны Московского вокзала будет ограничен по рабочим дням с 16 сентября по 27 ноября 2019 года с 18:00 до 18:45, - сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Также в течение двух дней 12 и 13 октября вход в вестибюль станции «Площадь Восстания» будет полностью закрыт. Однако это не беда, так как в штатном режиме будет работать первый вестибюль, который находится со стороны Невского проспекта.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU