Насильнику школьницы из Ленобласти дали 12 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-13T12:00:07+03:00

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В Ленинградской области за изнасилование несовершеннолетней и кражу осужден 41-летний приезжий из среднеазиатской республики. Преступление произошло в прошлом году в Волхове. Мужчина нашел себе жертву в лице школьницы, которая мирно шла по улице. Сначала он изнасиловал девушку, а затем жестоко избил и украл у нее мобильник.

- Судом и следствием установлено, что вечером 16 сентября 2018 года несовершеннолетняя девушка, следуя по улицам города Волхов, возвращалась домой, когда на нее обратил внимание подсудимый. Мужчина напал на несовершеннолетнюю, попытавшуюся убежать от насильника, оттащил в сторону от дороги, где избил и изнасиловал, причинив девушке телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. После совершенного преступления мужчина похитил сотовый телефон и другие вещи потерпевшей, - сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.

После случившегося школьницу доставили в больницу. Состояние девочки было настолько тяжелым, что ее поместили в реанимацию, где врачам удалось привести ее в чувства и спасти жизнь. Вину мужчины суд полностью признал и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU