В Кудрово вернули таинственно исчезнувшую с перекрестка «вафельницу»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-13T12:14:27+03:00

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Исчезнувшую прошлой ночью, 12 сентября, «вафельную» разметку с самого загруженного перекрестка Центральной и Ленинградской улиц в городе Кудрово Ленобласти, вернули на место. Утром в пятницу, 13 сентября, она снова «приступила» к регулированию движения. Выяснилось, что к пропаже «желтой сетки» инопланетяне, как шутили местные жители, не причастны.

- Предыдущий вариант разметки был убран по поручению «Ленавтодора», так как у дорожников возникли замечания к технологии производства работ. Новую ярко-желтую разметку нанесли в ночь с 12 на 13 сентября, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе региона.

Отметим, что «вафельная» призвана помочь регулировать движение на самом загруженном перекрестке города. Также нововведение должно ускорить движение в «пробках».

- Минувшим летом на этом перекрестке было ДТП с фурой, которая перекрыла весь проезд. Чтобы впредь подобных ситуаций не возникало, и была нанесена «вафельница», — рассказали в ГКУ «Ленавтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU