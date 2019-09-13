«Мерседес» не успел проскочить перекресток и забрался на капот «Форду» в Невском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-13T13:09:53+03:00

На перекрестке в Невском районе Петербурга "Мерседес" залез на капот "Форду" Фото: СОЦСЕТИ

Никто из водителей в ДТП не пострадал

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Утром в пятницу, 13 сентября, на пустом, мокром от дождя перекрестке улицы Пинегина и Большого Смоленского проспекта в Невском районе Петербурга встретились две иномарки. Водитель автомобиля «Мерседес» гнал по дороге, пытался проскочить перед едущим «Фордом», однако не рассчитал и залетел прямо на капот машине. Фотографии «бутерброда» опубликовали очевидцы ДТП в соцсети.

- Этот «Мерседес» вчера по Пинегина как ненормальный летал, - отметил один из комментаторов снимков.

Автомобилисты, знающие данный перекресток, рассказали, что там установлен знак «Уступи дорогу», на который должен был обратить внимание водитель «Мерседеса». Иномарка его проигнорировала, что и привело к аварии.

Сами водители автомобилей, благо, не пострадали. «Мерседес» тоже остался цел, а вот «Форд» прогнулся под тяжестью внедорожника. Кроме того, у него повредился капот, который открылся от удара.

Причины аварии и виновных определят сотрудники ДПС после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU