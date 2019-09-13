2019-09-13T14:08:14+03:00
Происшествия

Хулиган, расстреливающий из окна коммуналки припаркованные машины, отделался условкой

Развлекался мужчина, кстати, в состоянии алкогольного опьянения
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина расстрелял машины у дома из окна коммуналки.Мужчина расстрелял машины у дома из окна коммуналки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга местного жителя осудили по статье «Хулиганство». В прошлом году, будучи изрядно пьяным, мужчина открыл окно в коммунальной квартире и начал стрелять из пневматической винтовки по припаркованным на улице автомобилям. Пуля попала в стекло одной из машин, которое разлетелось на мелкие кусочки.

- Суд установил, что мужчина в мае 2018 года, в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коммунальной квартире дома 13 по улице Степана Разина, в присутствии посторонних граждан, открыл окно и стал стрелять из пневматической винтовки по двору дома, попал в стекло автомобиля, которое от выстрела разбилось, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Приговор, который вынес мужчине суд, оказался не столь суровым, как могло бы быть. Ему назначили один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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