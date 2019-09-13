Молодой петербуржцев оплатил «коммуналку» и кредит из-за страха перед мамой

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-13T15:08:35+03:00

Запрет продавать автомобиль и выезжать за рубеж не сработал, пока приставы не познакомились с матерью должника. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Мотивировать расстаться с долгами 24-летнего петербуржца не смогли ни суд, ни приставы. То ли дело мама. Житель Кронштадта рассчитался за кредиты и «коммуналку» только после того, как люди в форме пообщались с его матерью.

– Молодой человек упорно игнорировал задолженность на сумму двести тысяч рублей, которая состояла из коммунальных и кредитных долгов, а также штрафов ГИБДД, один из которых вынесли за вождение в нетрезвом виде, – сообщают в УФС судебных приставов по Петербургу. – Нарушитель получал уведомления, но визит в отдел и погашение долгов откладывал.

К несговорчивому должнику применили все меры: запретили продавать автомобиль, закрыли выезд за рубеж, начислили штрафные суммы. Но все это не подействовало, пока приставы не пришли к мужчине домой.

– Дверь комнаты в общежитии, где он зарегистрирован, открывала его мать, которая якобы давно не видела сына, – добавляют в ведомстве. – Пристав разъяснила ей последствия такого поведения (арест имущества).

Вскоре молодой человек явился в отдел, а уже на следующий день погасил все долги.

ИСТОЧНИК KP.RU