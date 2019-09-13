2019-09-13T15:14:10+03:00
Происшествия

Четверо сожгли «картонный» муляж дома в Ленобласти, чтобы получить страховку в 7,8 миллионов рублей

Здание заранее было построено из фанеры и зарегистрировано, как жилое
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве при получении страховых выплат в ПетербургеПолицейские задержали подозреваемых в мошенничестве при получении страховых выплат в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве при получении страховых выплат. Три женщины и один мужчина решили обвести компанию «вокруг пальца»: из фанеры собрали дом, зарегистрировали его как настоящий, жилой, а потом сожгли, якобы несчастный случай. Целью четверых было получить около восьми миллионов рублей.

- В феврале 2017 года две участницы преступной группы разработали схему. На имя третьей участницы они купили земельный участок в СНТ «Азимут» в Тосненском районе Ленобласти, на котором еще один член группировки, единственный среди них мужчина, организовал постройку муляжа жилого дома из фанеры, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также он обладал навыками страхового брокера, сделал фальшивые фотографии жилого дома, а также организовал недостоверную оценку его стоимости. Дальше они застраховали «фанерку» в одной из страховых компаний.

В марте 2017 года дом «неожиданно» сгорел дотла. Довольные, что обманули страховщиков, четверо обратились в компанию за выплатой в размере 7,8 миллионов рублей. Но ничего не вышло. Всех задержали при попытки получить деньги. Возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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