Таксист проучил клиента, отказавшегося платить за поездку в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-13T15:27:50+03:00

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга водителя такси будут судить по статье «Самоуправство». Выяснилось, что мужчина довез клиента до нужного ему места, но тот устроил забастовку и отказался платить за проезд. Шоферу не понравился такой расклад вещей, и он решил его проучить, отобрав у него часы в счет оплаты такси.

- По версии следствия, в июле 2019 года водитель такси, отвозил жителя района из ночного клуба в микрорайон «Балтийская жемчужина». После того, как пассажир отказался оплачивать проезд, таксист отвез его в безлюдное место, где выхватил с руки потерпевшего электронные часы в качестве оплаты, присвоил их себе и покинул место происшествия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, таксисту-самоуправцу грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд, где ему предстоит ответить за совершенный поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU