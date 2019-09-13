2019-09-13T15:46:03+03:00
Происшествия

Мощный пожар уничтожил дом в центре Петербурга

Огонь охватил 160 квадратных метров здания на проспекте Римского-Корсакова
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга на Римского-Корсакова сгорел домВ центре Петербурга на Римского-Корсакова сгорел домФото: СОЦСЕТИ
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В самом центре Петербурга в пятницу, 13 сентября, в Адмиралтейском районе произошел мощный пожар, который охватил четырехэтажный дом № 69 по проспекту Римского-Корсакова. Сильный огонь распространился практически по всем этажам, вырываясь из пустых окон. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро оценили масштаб бедствия и объявили ранг пожара – 1-Бис.

- В пятницу, 13 сентября, в 14:28 поступило сообщение о пожаре. Известно, что здание не эксплуатируемое, 3-й степени огнестойкости, размером 30х15 метров. Прибыв на место спасатели объявили ранг пожара № 1-Бис, - сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

Изначально огонь охватил 30 квадратных метров дома. Но из-за сильного ветра пламя быстро расползлось по зданию, поглотив 160 квадратных метров.

Благодаря слаженной работе 39-ти пожарных с использованием 9-ти спецмашин, к 15:10 удалось ликвидировать открытое горение.

На данный момент спасатели проверяют место возгорания, уточняя информацию о пострадавших, а также причины возникновения пожара. В соцсетях петербуржцы рассказывают, что данный дом на данный момент был не жилой и находился на капитальном ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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