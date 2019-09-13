Мужчина похитил у бывшей жены двух маленьких детей в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-13T16:48:33+03:00

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В полицию Санкт-Петербурга в четверг, 12 сентября, со слезами обратилась 27-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили детей. По ее словам, сделал это ее 27-летний бывший супруг, уроженец Азербайджана. Девочки еще совсем маленькие: старшей четыре года, а младшей всего два. После похищения мужчина вместе с малышками скрылся в неизвестном направлении.

- Бывшие супруги развелись еще в январе 2019 года. По решению суда мужчина может видеться с девочками каждое первое и третье воскресенье месяца. Однако он решил нарушить правило и украсть у матери детей, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Где находится сейчас отец с маленькими детьми, не известно. Полиция Северной столицы предпринимает меры для того, чтобы разыскать мужчину. Мог ли он вывезти детей на свою родину в Азербайджан, так же не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU