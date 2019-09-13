На месте пожара на Римкого-Корсакова в заброшенном здании нашли труп

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-13T17:04:12+03:00

На месте пожара в заброшенном здании в центре Петербурга найден труп Фото: СОЦСЕТИ

Петербургские эксперты устанавливают его пол и личность

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Мощный пожар, который произошел сегодня днем, 13 сентября, в доме 69 по проспекту Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Петербурга, не обошелся без смертельной трагедии. В заброшенном здании, где раньше располагалось ПТУ, нашли обгоревшее тело.

- После пожара в доме 69 по проспекту Римского-Корсакова обнаружили тело погибшего. Его пол и личность, устанавливается, - пишет «Мойка78» со ссылкой на главное управление МЧС Северной столицы.

Насколько сильно обгорело тело, не известно. Также не сообщается примерный возраст погибшего человека.

Напомним, что пожар начался около половины третьего дня в пятницу в заброшенном здании. Огонь охватил 160 квадратных метров. К его ликвидации были привлечены 39 спасателей и 9 машин спецтехники.

К 15:50 пожар был локализован. На данный момент сотрудники МЧС занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций. Причины возгорания еще не известны.

Отметим, что ранее в этом здании находился Профессиональный лицей работников связи № 87.

ИСТОЧНИК KP.RU