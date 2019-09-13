Петербургский спасатель вытащил немецкого дедушку из подземелья крепости в Черногории

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-13T17:36:12+03:00

Петербургский спасатель вытащил туриста, провалившегося в подземелье в заброшенной крепости в Черногории Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Удивительный случай произошел с жителем Петербурга в Черногории. Борис Лейтес – спасатель волонтерской организации «Экстремум». Поразительным образом звезды сложились так, что он оказался в нужном месте в нужное время и спас пожилого туриста-немца, который провалился в подземелье в заброшенной австрийской крепости. Об этом невероятном приключении он рассказал у себя на странице «ВКонтакте».

- Играл на ханге в старой заброшенной австрийской крепости Врмац (Черногория). Волшебная акустика, но эксперимент с музыкой закончился неожиданно. Пока были в подземельях и залах крепости, в процессе игры, по коридору прошел дедушка-турист. Я немного удивился, ибо туристы там редкость, но продолжил играть, - начал историю Борис.

Однако через несколько минут мелодию прервал жуткий шум, грохот и крики на немецком языке. Оказалось, что дедушка пошел по одному из проходов, наступил на деревянную балку, которая под ним сломалась, и турист пролетел 4-5 метров вниз в темноту.

Петербургский спасатель мгновенно среагировал, нашел проход к пенсионеру на первом этаже и вытащил его. Оказалось, что у немца перелом голени, ушиб ребер и пара рассечений. Однако Борис Лейтес профессионал своего дела. Из доски и пятилитровой бутылки он быстро наложил шину на пострадавшую ногу дедушки и доставил его в больницу.

- Деду повезло, ибо он очень удачно упал и отделался всего лишь переломом ноги и второй момент, что мы там были рядом. А так он бы мог там сутки-двое провести лёжа в темноте с неизвестным исходом, - отметил Лейтес.

Спасатель опубликовал видео со спасенным мужчиной, а также видео, де на последних минутах слышны звуки падения и крики.

Петербургский спасатель вытащил туриста, провалившегося в подземелье в заброшенной крепости в Черногории.

ИСТОЧНИК KP.RU