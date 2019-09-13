Петербуржец проведет два года в колонии строгого режима за кражу мобильника

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-13T18:09:02+03:00

Мужчина с криминальным прошлым попался на краже телефона и отправился на два года в тюрьму. Фото: Александр Новиков

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В Кировском районе Санкт-Петербурга местного жителя признали виновным в краже с причинением значительного ущерба. Следствие и суд доказали, что летом этого года мужчина позарился на чужой сотовый телефон у посетителя, причем мобильник был дорогостоящий.

- Судом установлено, что мужчина в июле 2019 года, находясь в магазине «Садовод», украл мобильный телефон «Самсунг», принадлежащий местному жителю, стоимостью более 23 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

При проверке личности злоумышленника выяснилось, что ранее он был судим за подобные преступления. Только в начале текущего года условно-досрочно освободился из тюрьмы и вновь взялся за старое. Факт того, что он оказался рецидивистом, сказался на суровости приговора – суд назначил мужчине два года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU