Пробное отопление в домах в Петербурге начнется с 16 сентября

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-13T19:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Периодическое протапливание в квартирах Санкт-Петербурга начнется в понедельник 16 сентября. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению учел неблагоприятный прогноз погоды, в котором сказано, что следующие ночи в городе будут холодными. Так что тепло в родном гнездышке не заставит себя ждать. Но в первоочередном порядке согреются детские сады, школы и больницы.

- В режиме периодического протапливания по решению управляющей компании может быть начата подача отопления в многоквартирные жилые дома. По вопросу наличия либо отсутствия отопления в первую очередь необходимо обращаться в жилищную организацию, обслуживающую ваш дом, - уведомляет пресс-служба Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Отметим, что на сегодняшний день Петербург готов к отопительному сезону. В межсезонье были выполнены все планово-профилактические ремонты на теплоисточниках и сетях, проведены регламентные температурные и гидравлические испытания, а также созданы запасы резервного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU