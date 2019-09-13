2019-09-13T19:50:03+03:00
Общество

Пробное отопление в домах в Петербурге начнется с 16 сентября

Периодическое протапливание стартует из-за грядущей низкой температуры в ночное время суток
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Сначала тепло появится в детских садах, школах и больницах.Сначала тепло появится в детских садах, школах и больницах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Периодическое протапливание в квартирах Санкт-Петербурга начнется в понедельник 16 сентября. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению учел неблагоприятный прогноз погоды, в котором сказано, что следующие ночи в городе будут холодными. Так что тепло в родном гнездышке не заставит себя ждать. Но в первоочередном порядке согреются детские сады, школы и больницы.

- В режиме периодического протапливания по решению управляющей компании может быть начата подача отопления в многоквартирные жилые дома. По вопросу наличия либо отсутствия отопления в первую очередь необходимо обращаться в жилищную организацию, обслуживающую ваш дом, - уведомляет пресс-служба Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Отметим, что на сегодняшний день Петербург готов к отопительному сезону. В межсезонье были выполнены все планово-профилактические ремонты на теплоисточниках и сетях, проведены регламентные температурные и гидравлические испытания, а также созданы запасы резервного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взорвалась подстанция на улице Коммуны
Россельхознадзор предупредил петербуржцев о продаже опасного мяса в магазинах
Петербургские собачники жалуются, что дог-боксы для экскрементов никто не обслуживает
Петербуржец проведет два года в колонии строгого режима за кражу мобильника
Петербургский спасатель вытащил немецкого дедушку из подземелья крепости в Черногории
На месте пожара на Римкого-Корсакова в заброшенном здании нашли труп
Мужчина похитил у бывшей жены двух маленьких детей в Петербурге
Ленинградский зоопарк объяснил, почему у них нет слона
Пьяная угонщица разбила машину возлюбленного в Петербурге
Штормовое предупреждение: На выходных Петербург снова накроет ураган
Мощный пожар уничтожил дом в центре Петербурга
«Город текстильщиков» на Лесном проспекте стал региональным памятником
Таксист проучил клиента, отказавшегося платить за поездку в Санкт-Петербурге
Четверо сожгли «картонный» муляж дома в Ленобласти, чтобы получить страховку в 7,8 миллионов рублей
Молодой петербуржцев оплатил «коммуналку» и кредит из-за страха перед мамой
Компания Л1 вывела на рынок МФК в рамках ЖК «Граф Орлов»