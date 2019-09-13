Россельхознадзор предупредил петербуржцев о продаже опасного мяса в магазинах

СЕГОДНЯ 20:13 2019-09-13T20:42:05+03:00

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Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу проверило предприятия, занимающиеся уничтожением некачественной мясной продукции. Результаты неутешительные – некоторое опасное мясо могли легализовать и отдать не только на внутренний рынок города, но и других регионов. Так на территории двух предприятий заметили резкое увеличение объемов ветеринарных конфискатов, которые предназначались для сжигания.

- Мы выявили, что за 2 года ветеринарная служба города без информирования и необходимого согласования с нами разрешили направить на уничтожение в адрес предприятий ООО «РП-1» и ООО «ПромЭко» 531 тонну опасного мяса, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора в Петербурге.

Специалисты управления добавляют, что одно из предприятий сожгло некачественную продукцию в сомнительные короткие сроки. А другое и вовсе не оформило половину конфиската. Сейчас по делу проводится прокурорская проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU