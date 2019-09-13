2019-09-13T20:28:59+03:00
Общество

Взорвалась подстанция на улице Коммуны

Подстанцию окутал густой черный дым
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Больше часа в домах района не было светаБольше часа в домах района не было света
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Электрическая подстанция взорвалась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вечером 13 сентября. Она находится на улице Коммуны 7. Встревоженные местные жители наблюдали на месте происшествия густой черный дым. Судя по комментариям из соцсетей, свет резко отключило во всем районе.

- В доме на Белорусской электричества уже нет, видела взрыв.

- Выключилось совсем и, видимо, надолго и не только рядом. На Хасанской улице света нет.

- На Косыгина тоже темно! Жесть, вот почему свет сначала мигал.

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, горит трансформаторная подстанция на площади 30-ти квадратных метров. Пожар ликвидируют 6 единиц техники и 25 человек. Сведений о пострадавших пока не поступало. Очевидцы говорят, что запаха гари на месте уже нет. Постепенно жителям Красногвардейского района возвращают свет в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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