2019-09-13T21:18:04+03:00
Происшествия

СОБР накрыл частную клинику в Петербурге, где били и пытали людей

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы людей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: Следственный комитет РФ по ПетербургуФото: Следственный комитет РФ по Петербургу
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СОБР совершил облаву на одну из частных реабилитационных клиник Петербурга. До следователей дошла информация, что в ней силой и незаконно удерживают пациентов. Людей помещали в частные домовладения с явными нарушениями санитарных норм и правил общежития. Более того, пациентов не отпускали домой, а их родных обманывали о необходимости длительного содержания, обирая клиентов на суммы от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Обычный день в “медицинской” клинике иногда превращался в пытку.

- Тут били ребят, которые нарушали распорядок. Еще лишение сна – самое частое наказание, со мной так было из-за опозданий на завтрак или обед, - сообщает девушка, проходившая курс лечения.

Руководителя частной клиники и его 4-х помощников задержали. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенных злодеяний в отношении пациентов.

Обыски СОБР в реабилитационном центре в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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