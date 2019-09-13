2019-09-13T21:49:12+03:00
Происшествия

Байкера на «Харлее» сбил автобус на встречке

Водитель мотоцикла госпитализирован в тяжелом состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Шлем не помог мотоциклисту отделаться от тяжелых травм. Фото: СОЦСЕТИШлем не помог мотоциклисту отделаться от тяжелых травм. Фото: СОЦСЕТИ
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В поселке Металлострой Колпинского района водитель ЛИАЗа на встречной полосе движения врезался в проезжавший мимо «Харли-Дэвидсон». Мотоциклист с 10-летним стажем не успел сориентироваться и после удара едва остался живым. Жесткая авария произошла на нерегулируемом перекрестке Петрозаводского шоссе и улицы Центральной.

- Водитель автобуса совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Harley-Davidson под управлением мужчины в мотошлеме, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Добавим, что байкера тут же госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Водитель автобуса не пострадал. По факту ДТП сейчас ведется проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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