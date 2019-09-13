2019-09-13T22:18:14+03:00
Общество

Взрыв на подстанции сильно сбил расписание электричек Петербурга

Поезда задерживались до 50 минут
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня «КП-Петербург» сообщал о взрыве на трансформаторной подстанции в Красногвардейском районе. «Ленэнерго» тут же отключил высоковольтные сети. Из-за этого на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги нарушился график движения электричек.

- В настоящее время задержаны пригородные поезда № 6559 «Санкт-Петербург – Приозерск», №6561 «Санкт-Петербург – Сосново», № 6841 «Санкт-Петербург – Ладожское Озеро», № 6560 «Васкелово – Санкт-Петербург». Время задержки составляет от 20 до 50 минут, - информирует пресс-служба Октябрьской железной дороги

По последней информации от «Ленэнерго», специалисты «Россети» восстановили все электроснабжение в Невском и Красногвардейском районе. В это время пожарные локализовали и ликвидировали огонь. Добавим, что для установления причин задымления в "Ленэнерго" создан специальный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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