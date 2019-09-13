Семак про незабитый пенальти Азмуна: «Ему психологически сложно»

СЕГОДНЯ 23:01 2019-09-13T23:01:13+03:00

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«Зенит» не испытал серьезных проблем в матче против «Арсенала» в рамках 9-го тура РПЛ. Уже на 5-й минуте туляков огорчил Артем Дзюба. Гости сумели сравнять счет в начале второго тайма: Кантемир Берхамов блестяще исполнил штрафной удар. Однако после этого петербуржцы практически не выпускали туляков из своей штрафной. Усилиями сначала Дриусси, а затем Шатова счет на табло стал 3:1 и продержался таким до финального свистка.

Отметим, что Сердар Азмун не забил пенальти в первой четверти игры и таким образом продлил свою безголевую серию до 10 часов.

- Бывает. В нужный момент он забьет и поможет. Да, сейчас ему психологически сложно, но желания отличиться у него хоть отбавляй. Безусловно, забитые мячи скоро будут, мы поработаем над его реализацией, - обнадежил болельщиков и журналистов главный тренер Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что следующий матч «Зенита» пройдет в рамках группового раунда Лиги чемпионов. В гостях петербуржцы сразятся с французским «Лионом». Матч начнется во вторник 17 сентября в 20:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU