2019-09-14T00:19:34+03:00
Общество

Истощенная собака несколько дней ищет своих хозяев в Мурино

Пса постоянно видят одиноко блуждающим в ошейнике и с поводком
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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При псе есть ошейник и поводок, но нет хозяев. Фото: СОЦСЕТИПри псе есть ошейник и поводок, но нет хозяев. Фото: СОЦСЕТИ
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Жители Мурино уже который день наблюдают одинокую собаку с ошейником и поводком на территории района. За последние дни песик заметно похудел, несмотря на то, что отдельные неравнодушные люди стараются кормить бедное животное в разных подъездах. Сейчас ему активно сочувствуют в соцсетях.

- Так он уже давно бегает! Правда, когда его видела на прошлой неделе, то он был без поводка, но с ошейником… Исхудал-то как, жаль псинку… Послушный, добрый, с моей собакой игрался спокойно.

- Кто бы мог подумать! Бельгийская овчарка бегает - и никому не нужна! Самая умная собака, возьмите кто-нибудь себе ее!

- В ошейнике, но уже с поводком? Может кто-то его все же брал? И он убежал. Очень хороший и дружелюбный пёс, так его жаль. Ведь он не старый, довольно бодрый, может быть, найдется ему и дом и добрые люди.

Добавим, что один из жителей считает, что пес бегает с местной стройки. В любом случае, если это так, то там собаке явно не уделяют внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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