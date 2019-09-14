2019-09-14T00:58:49+03:00
Общество

Сильный пожар остановил пятничные гуляния в гатчинском кафе

Из-за сгоревшего кафе едким дымом заволокло немалую часть района
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пожар всерьез встревожил гатчинцев. Фото: СОЦСЕТИПожар всерьез встревожил гатчинцев. Фото: СОЦСЕТИ
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Около 9 вечера на въезде в Гатчину загорелось кафе. Судя по фотографиям в сети, здание на проспекта 25-го октября словно сиюминутно вспыхнуло. На месте происшествия работали 4 пожарных машины и 13 сотрудников МЧС.

- Горела обстановка в здании на общей площади 50 квадратных метров. В 21:18 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших сейчас уточняется, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Добавим, что дым от пожара заволок немалую часть района и поднялся даже до высоких этажей. Гатчинцы снимали беспросветную мглу из окон своих квартир. Кого-то последствия пожара и вовсе вынудили на время переселиться.

- Собрали вещи и сбежали ночевать к родителям! Дышать невозможно, глаза режет даже в подъездах рядом, - делится один из местных жителей в сообществе «Подслушано Гатчина» Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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