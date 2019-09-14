2019-09-14T01:43:02+03:00
Происшествия

Экстремал на роликах влетел под «Хендай» в Выборге

Автоледи убеждена в своей невиновности и утверждает, что роллер-мошенник хотел с нее денег
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Судя по видео происшествия, ДТП явно неоднозначное. Фото: СОЦСЕТИСудя по видео происшествия, ДТП явно неоднозначное. Фото: СОЦСЕТИ
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10 сентября на перекрестке улиц Композиторов и Афанасьева произошло неоднозначное ДТП. Чуть поодаль пешеходного перехода под движущийся «Хендай» влетел экстремал на роликах. На видео с регистратора заметно, как роллер странным образом несется прямо на машину, хотя места для маневра было достаточно. Возможно, парень просто не успел повернуть.

Женщина-водитель утверждает, что после ДТП возле пострадавшего парня тут же появились свидетели, кричавшие о беспределе со стороны автоледи и требовавшие “разобраться” на месте. Женщина все равно вызвала скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Однако хорошего от этого мало – через пару дней роллер предоставил справки о телесных повреждениях и сейчас дело переквалифицировали на «ДТП с пострадавшим».

- Считаю очевидным мошеннические действия, а вы что думаете по этому поводу? Может быть кто-нибудь сталкивался с похожими ситуациями, напишите, пожалуйста, - бьет тревогу женщина в соцсетях.

Автоледи удалось раздобыть видеозапись происшествия и предоставить ее в ГИБДД. Но она по-прежнему сильно волнуется и не знает, чего ждать. В соцсетях скорее сочувствуют женщине-водителю, нежели роллеру. Люди видят подвох в ДТП.

- Сначала подумала, что подставщик какой-то. Но, может, это просто неумеха? Еще чуть-чуть и попал бы под задние колёса. Но то, что не признал вину, а стал требовать на месте разобраться, подозрительно, - делится мнением участница сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Вконтакте.

Роллер влетел под машину (с 1:15).

ИСТОЧНИК KP.RU

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