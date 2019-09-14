Выходные в Петербурге будут штормовыми и холодными

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-14T09:35:25+03:00

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Суббота не порадует петербуржцев теплой летней погодой. Похоже, что осень окончательно приходит в наш регион. По прогнозам метеорологов сегодня будет и лить и знатно поддувать.

- 14 сентября пройдут кратковременные дожди. Ночью ветер западный и юго-западный, а днем умеренный северо-западный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью от +9 до +11, а в дневное время от +13 до +15 градусов. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, «КП-Петербург» писал о штормовом предупреждении от МЧС на сегодня. Холодный ветер обрушится на горожан со скоростью до 15-17 метров в секунду. Погода в воскресенье тоже не обрадует петербуржцев. Утром обещают температуру до +9, а днем до +14, но с ветрами. Особенно холодно будет в ночь на понедельник - температура понизится до +7 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU