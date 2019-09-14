Кинофестиваль «Послание к Человеку» откроется в субботу на Дворцовой площади

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-14T10:02:21+03:00

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Фестиваль документальных, короткометражных и анимационных фильмов «Послание к человеку» откроется сегодня в 19:00 на Дворцовой площади. Организаторы сразу захватили внимание тем, что на почетной церемонии будет присутствовать один из ведущих немецких актеров Удо Кир и другие деятели культуры, отметившиеся во многих европейских кино. Приветственное слово скажет режиссер Алексей Учитель, который является президентом кинофестиваля, а после пройдет российская премьера двухчасового документального фильма «Диего Марадона» Азифа Кападии.

- Даже тем, кто хорошо знаком с биографией скандального аргентинского футболиста, будет интересно посмотреть фильм из-за невероятного количества архивных записей - от главных футбольных матчей до уникальных кадров из семейных архивов, - интригуют организаторы.

Добавим, что вход на сегодняшнее мероприятие свободный. Кинофестиваль продлится по 21 сентября. Не запутаться во множественных показах фильмов можно с помощью программы на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU