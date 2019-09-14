Неизвестный грозил отравить Петербург сибирской язвой

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-14T10:29:35+03:00

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Днем 13 сентября в дежурную часть МВД поступило сообщение от руководителя петербургского «Водоканала», который рассказал об угрозах неизвестного через электронную почту. Организация получила опасное письмо от злоумышленника. Он грозился ровно в 12:00 начать подачу спор сибирской язвы в питьевую воду на Главной, Зеленогорской, Южной и Волковской водопроводных станциях.

- Полиция осмотрела шесть объектов водоканала сразу в 4-х районах: Центральном, Фрунзенском, Невском и Курортном. Никаких взрывчатых веществ, взрывных устройств или другого постороннего оборудования не обнаружено. Резервуары целы и повреждений не имеют, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При проверке задействовали 31-го сотрудника ОВД, эвакуацию решили не проводить. Сейчас полиция пытается установить личность шутника.

ИСТОЧНИК KP.RU