Гейзер с кипятком разбудил жителей Невского района

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-14T11:22:02+03:00

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Около девяти часов утра в субботу 14 сентября у дома №96 на Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой. Судя по видео и фото очевидцев, фонтан со всей силы бил вверх и достигал высоты 3-го этажа. Местные жители с охотой и иронией обсудили происшествие в различных группах соцсетей.

- Протапливание начнется с 16-го сентября, вот – испытания проводят!

- Утренний душ… Да это же настоящий лечебный источник! Можно бесплатно полечиться.

- Зато машины чистые теперь, а еще можно и самому помыться!

На месте гейзера с кипятком даже появилась радуга. Это чудесное явление хотя бы немного скрасило утро разбуженных и встревоженных жителей близлежащих домов. Добавим, что место тут же огородили спасатели МЧС, не подпуская никого к опасному источнику. Позже прорыв устранили, его причины сейчас выясняют. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU