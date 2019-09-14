2019-09-14T11:22:02+03:00
Общество

Гейзер с кипятком разбудил жителей Невского района

Субботним утром горячая вода из прорванной трубы била до 3-го этажа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Радуга на месте происшествия слегка скрасила общую картину. Фото: СОЦСЕТИРадуга на месте происшествия слегка скрасила общую картину. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Около девяти часов утра в субботу 14 сентября у дома №96 на Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой. Судя по видео и фото очевидцев, фонтан со всей силы бил вверх и достигал высоты 3-го этажа. Местные жители с охотой и иронией обсудили происшествие в различных группах соцсетей.

- Протапливание начнется с 16-го сентября, вот – испытания проводят!

- Утренний душ… Да это же настоящий лечебный источник! Можно бесплатно полечиться.

- Зато машины чистые теперь, а еще можно и самому помыться!

На месте гейзера с кипятком даже появилась радуга. Это чудесное явление хотя бы немного скрасило утро разбуженных и встревоженных жителей близлежащих домов. Добавим, что место тут же огородили спасатели МЧС, не подпуская никого к опасному источнику. Позже прорыв устранили, его причины сейчас выясняют. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24