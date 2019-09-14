Гейзер с кипятком разбудил жителей Невского района
Около девяти часов утра в субботу 14 сентября у дома №96 на Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой. Судя по видео и фото очевидцев, фонтан со всей силы бил вверх и достигал высоты 3-го этажа. Местные жители с охотой и иронией обсудили происшествие в различных группах соцсетей.
- Протапливание начнется с 16-го сентября, вот – испытания проводят!
- Утренний душ… Да это же настоящий лечебный источник! Можно бесплатно полечиться.
- Зато машины чистые теперь, а еще можно и самому помыться!
На месте гейзера с кипятком даже появилась радуга. Это чудесное явление хотя бы немного скрасило утро разбуженных и встревоженных жителей близлежащих домов. Добавим, что место тут же огородили спасатели МЧС, не подпуская никого к опасному источнику. Позже прорыв устранили, его причины сейчас выясняют. Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU