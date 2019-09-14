33 несчастья: после ДТП машину петербуржца разобрали неизвестные
Вечером 12 сентября возле деревни Селиваново в Бокситогорском районе водитель «Форда Фокуса» не справился с управлением и слетел в кювет. Поскольку мужчине надо было торопиться на работу, он решил запереть свой автомобиль и вызволить его из беды позже. Но как же он удивился, когда утром следующего дня увидел свою "ласточку" разобранной злоумышленниками.
- Водитель обнаружил отсутствие у машины 4-х колес с литыми дисками, двух регистрационных знаков, магнитолы известной марки, дорогого аккумулятора, верхней крышки от двигателя черного цвета, а также распределительного бачка. Сумма ущерба оценивается почти в 29 тысяч рублей, рассказал петербургской редакции «Комсомолки» источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия полиция нашла отвертку и флешку, которые не принадлежат водителю. Изъяты отпечатки пальцев с этих вещей и с других мест автомобиля. Добавим, что уголовное дело по данному факту не возбуждалось. Причина тому – отсутствие необходимости проведения неотложных следственных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU