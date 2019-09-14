2019-09-14T14:03:40+03:00
Общество

Госэконадзор закрыл крупную нелегальную свалку во Всеволожском районе

Нарушителей задержали, всю их технику уже вывезли
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: eco.lenobl.ruФото: eco.lenobl.ru
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Государственный экологический надзор по Петербургу пресек работу нелегальной свалки близ деревни Суоранды во Всеволожском районе. Обычный плановый осмотр территории привел инспекторов в ужас: бывшее чистое поле превратили в место выгрузки тонн мусора. Совместно с полицией Госэконадзору удалось задержать всех нарушителей. У них изъяли всю технику - бульдозеры и самосвалы.

- В отношении собственников транспортных средств возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Сейчас инспекторы выясняют, кто собственник участка. Вскоре его обяжут ликвидировать свалку и привести территорию в надлежащее состояние, - пишет пресс-служба правительства Ленинградской области.

Добавим, что в период с июня по август 2019 года в нашей области ликвидировали 462 свалки общим объемом более 34,5 тысяч кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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