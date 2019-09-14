«Водоканал» ответил на угрозу заразить питьевую воду Петербурга сибирской язвой

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-14T14:31:27+03:00

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Утром 14 сентября «КП-Петербург» сообщал об опасном письме с угрозами, которое получил «Водоканал». Неизвестный злоумышленник обещал заразить питьевую воду города спорами сибирской язвы. Полиция проверила сообщение и не нашла на предприятиях никаких признаков преступления. Сейчас «Водоканал» поспешил лично успокоить всех встревоженных горожан.

- Мы напоминаем, что система безопасности водоснабжения Петербурга полностью исключает возможность попадания опасных веществ в питьевую воду. Уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания воды уже давно используется нами. Мониторинг качества воды ведется на всех этапах, начиная с водозабора. Таким образом, угрозы питьевому водоснабжению города нет, - подчеркнули в пресс-службе «Водоканала».

Добавим, что сейчас полиция вовсю ищет опасного шутника.

ИСТОЧНИК KP.RU