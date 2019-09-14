2019-09-14T15:04:24+03:00
Общество

Пожар в школе Петроградского района отменил субботние уроки

Пожарные потушили горящую макулатуру
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Очевидцы говорят, что пожарная сигнализация не сработала.Очевидцы говорят, что пожарная сигнализация не сработала.Фото: Артем КИЛЬКИН
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После полудня 14 сентября в школе №80 Петроградского района начался пожар. Очевидцы сообщают, что сигнализация не сработала на дым, хотя при плановых эвакуациях с ней всегда все было в порядке. Хорошо, что пожарных вызвали вовремя.

- На первом этаже здания горела макулатура на площади два квадратных метра. В 12:25 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что на месте происшествия работали 3 единицы техники и 15 пожарных. Все это время за их действиями наблюдали с улицы обеспокоенные школьники. Сообщается, что позже их отпустили домой, поэтому настроение ребят улучшилось моментально. Причины возгорания еще устанавливаются, но некоторые родители школьников рассказали в соцсетях, что дело в неисправной проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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