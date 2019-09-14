Новая библиотека откроется в Приморском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-14T16:07:35+03:00

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В Приморском районе Петербурге будет на одну библиотеку больше. К открытию готовится новое книжное пространство «Авиатор» на Богатырском проспекте, 8. И как следует из названия, библиотека будет посвящена авиационной тематике. Торжественно распахнуть ее двери планируют уже 17 сентября. А до открытия там побывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он посетил книжное пространство во время объезда Приморского района в субботу, 14 сентября.

Градоначальник остался доволен интерьером и уютом. Кроме того, Александр Беглов подарил новой библиотеке книгу, подписав ее.

17 сентября на открытие в книжное пространство ждут всех желающих. Для посетителей подготовят сюрпризы, угощения, развлекательную программа и даже фотозону.

ИСТОЧНИК KP.RU