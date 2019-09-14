Беглов рассказал о решении выдвинуть Матвиенко сенатором Петербурга

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-14T16:37:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Валентина Матвиенко продолжит представлять интересы Северной столицы в Совете Федерации. Об этом стало известно во время рабочего объезда губернатора Петербурга в субботу, 14 сентября. Александр Беглов рассказал журналистам, что решение он уже принял, однако его еще нужно будет оформить официально. Произойдет это после инаугурации.

- У меня принято решение. Я его подпишу после того, как вступлю в должность. Интриги здесь никакой нет, - отметил Александр Беглов. - Мы исходили из того, что на сегодняшний день нужно помогать городу на федеральном уровне, привлекать сюда финансирование, инвесторов, нам нужно принять и много правовых документов.

Напомним, что инаугурация нового губернатора Петербурга назначена на 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU