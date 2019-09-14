2019-09-14T16:37:12+03:00
Общество

Беглов рассказал о решении выдвинуть Матвиенко сенатором Петербурга

Об этом губернатор заявил во время рабочего объезда
Евгения МОСКВИНА
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Беглов выдвинет сенатором от Петербурга Валентину Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФБеглов выдвинет сенатором от Петербурга Валентину Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко продолжит представлять интересы Северной столицы в Совете Федерации. Об этом стало известно во время рабочего объезда губернатора Петербурга в субботу, 14 сентября. Александр Беглов рассказал журналистам, что решение он уже принял, однако его еще нужно будет оформить официально. Произойдет это после инаугурации.

- У меня принято решение. Я его подпишу после того, как вступлю в должность. Интриги здесь никакой нет, - отметил Александр Беглов. - Мы исходили из того, что на сегодняшний день нужно помогать городу на федеральном уровне, привлекать сюда финансирование, инвесторов, нам нужно принять и много правовых документов.

Напомним, что инаугурация нового губернатора Петербурга назначена на 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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