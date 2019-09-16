Петербургский суд заново рассмотрит дело о нападении на бойцов транспортного ОМОН и убийстве

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-16T14:41:08+03:00

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Городской суд Санкт-Петербурга собирается заново рассмотреть дело о нападении на бойцов транспортного ОМОН, которое произошло 4 декабря 2015 года, когда был убит замкомандира северо-западного транспортного ОМОНа Анатолий Яблоков и серьезно пострадал водитель Станислав Барканов. Ранее верховный суд отменил оправдательный приговор. Однако сейчас дело будет возобновлено. В связи с этим сейчас начался процесс отбора присяжных, которые будут принимать решение.

- По меньшей мере, полгода полицейские возили на стройки «черный нал» и все рабочие знали день приезда автомобиля с деньгами, - приводит слова руководителя городского управления Следственного комитета Александра Клауса газета «Петербургский дневник».

Напомним, подозреваемые в совершении преступления были задержаны и арестованы, проведены сотни экспертиз, доказывающих их вину. Но в конце января 2016 года в Санкт-Петербургском городском суде коллегия присяжных вынесла шокирующий единодушный оправдательный вердикт. Спустя полгода Верховный суд РФ оправдательный приговор отменил. Дело направили на новое рассмотрение, которое подсудимые вновь просят провести с участием присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU